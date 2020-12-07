Dendias: Türkiye'nin tutumu tüm AB'yi tehdit ediyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye karşı AB yaptırımları talebini yineledi. Dendias, Türkiye'ye ilişkin "Türkiye'nin tutumu bir bütün olarak Avrupa'ya karşı bir provokasyon" dedi.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Dendias, "Ankara'nın Brüksel'in iyi niyetli davranışlarına karşılık vermediğini" söyledi.

Avrupa Birliği üyelerinin dışişleri bakanları bugün Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için zemin olup olmadığını değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdi.