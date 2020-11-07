Demokratların solcu genç milletvekili siyasetten çekilmeyi düşünüyor

ABD'de Demokratların New York milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez New York Times'a verdği bir söyleşide, eğer Demokratlar, desteklediği gündemlere uymazlarsa siyaseti bırakabileceğini söyledi.

"Demokratik sosyalist" milletvekili, New York Times'a yaptığı açıklamada, bu yıl aday olmamayı düşündüğünü söyledi.

Ocasio-Cortez, "Gerçekten bilmiyorum. Siyasette olmak isteyip istemediğimi bile bilmiyorum... Gerçekten, görevimin ilk altı ayında, bu yıl yeniden seçime aday olup olmayacağımı bile bilmiyordum." şeklinde konuştu.

Ocasio-Cortez, Demokrat Parti'den gelen "stres", "şiddet" ve "destek eksikliğinin" siyasetten ayrılmasının olası nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Genel sağlık sigortası ve 'Yeşil Yeni Düzen'in uygulamaya konulmasını talep eden Ocasio-Cortez, partisi içerisinde destek göremiyor.

Ocasio-Cortez, "Dışarıdan, bir ton destek var, ama içeriden, ilerici kokan her şeye karşı son derece düşmanca davranıyor," diye konuştu.

Hafta sonu, bazı Demokrat milletvekilleri, "sosyalist mesajların 3 Kasım'daki seçimlerine mal olduğunu" iddia ederek sol tandanslı politikalara karşı bir kınama yayınladı.

Bunlar arasında, Pazar günü CBS News'e konuşan Senatör Joe Manchin vardı. Demokrat Senatör Manchin, “Yeni Yeşil Düzen taraftarı değiliz, [Başkan Donald Trump'ın] bahsettiği şeylerden yana değiliz, Herkes için Medicare'i (GSS) geçtim bazıları için Medicare'i bile desteklemiyoruz." dedi.

CBS'e konuşan Senatör, “Temelde her Demokrat'ı sosyalist olarak etiketlemek veya sosyalizmi desteklemek; biz bu değiliz. Ben bu değilim, biz böyle yetiştirilmedik. Ve bu durum, Montana'daki gibi kırsal Amerika'daki birçok iyi Demokrat'a zarar verdi." dedi.

Demokrat Parti'nin Virginia Milletvekili Abigail Spanberger, Siyahi Hayatlar da Önemlidir (Black Lives Matter) hareketinin polisin ödeneklerini kesme çağrısının neredeyse seçimlere mal olduğunu iddia etti.

Florida Milletvekili Stephanie Murphy'yse "Demokrat partide, sosyalizm gibi fikirleri desteklemediğimizi, polisin ödeneğini kesmeyi veya anti-Semitizmi reddettiğimizi açıkça belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. Murphy, kendilerini "merkezci" olarak nitelendiren sağcı parlamento grubu "Blue Dog Coalition"ın eşbaşkanı.

Bu hafta Ocasio-Cortez, Twitter'da "Trump dalkavuklarının" çevrimiçi gönderilerinden oluşan bir arşiv oluşturmak istediğini yazdığı için sosyal medya üzerinde hedef gösterilmişti.

Ocasio-Cortez 6 Kasım'da “Gelecekte silinmiş birçok Tweet, yazı ve fotoğrafın makul bir olasılığını tahmin ediyorum” diyerek bir arşiv çağrısı yapmıştı.

Ancak Ocasio-Cortez'in kendisi de daha öncesinde Trump'ın 2019 yılının iki taraflı bütçe kanunu lehine oy verdi. Söz konusu bütçe silahlanma harcamalarını 738 milyar dolar olarak belirlemişti. Bu önceki yılın yüzde 3 fazlası.