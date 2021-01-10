Demokratlar Trump'ın azli için tekrar girişimde bulunuyor

ABD Kongre'sindeki baskını takiben Demokrat Milletvekili Ted Lieu, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde Donald Trump'ın azli için yeni bir tasarı sunacaklarını söyledi.

Tasarı şimdiye kadar 190 imza toplarken hiç bir Cumhuriyetçi tasarıya destek vermedi.

Lieu, “Trump'ın kalabalığı kışkırttığı konuşmanın videolarına sahibiz. Kongre'ye şiddetle saldıran kalabalığın videoları var.” dedi.

Trump başlangıçta Kongre Binası'ndaki destekçilerini övdü, ancak daha sonra bir videoda şiddeti kınadı ve "eve dönün" çağrısı yaptı.

Demokratların elindeki Temsilciler Meclisi tarafından bir iddianameye eşdeğer olan suçlama, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da ikinci bir davayı tetikleyecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ayrıca üyelerden Anayasa’nın 25. Maddesine başvurmayı amaçlayan yasa taslağı hazırlamalarını istedi. Söz konusu madde makamın görevlerini yerine getiremeyen bir başkandan yetkilerinin alınmasını öngörüyor.

Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere konuya ilişkin, “Başkan Donald Trump'ı kalan 12 gün başkanlığında suçlamak, ülkenin daha da bölünmesine hizmet eder” dedi.

Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, herhangi bir yargılamanın, Trump'ın görev süresi sona erdikten sonra, Demokratların geçen hafta Georgia ikinci tur seçimlerinde kazandığı zafer sayesinde Senato'nun kontrolünü ele geçireceği zaman gerçekleşeceğini öne sürdü.

Görevi bıraktıktan sonra suçlu bulunursa, Trump yine de sigorta ve emeklilik gibi eski başkanların yararlandığı hakları kaybedecek ve ikinci dönem için adaylığı yasaklanacak.

Ancak Senato mahkumiyeti, üçte iki çoğunluk gerektiriyor bu da en az 17 Cumhuriyetçi oy anlamına geliyor.

Başkan seçilen Joe Biden, Trump'ın görevden alınması konusunda bir tavır almadı ve kararı Kongre'ye bırakacağını söyledi. Trump, 3 Kasım seçimlerini kaybettiğinden beri, yaygın bir sahtekarlığın kurbanı olduğunu iddia etti.