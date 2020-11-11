Demokratlar Meclis'te 1 kişilik çoğunluk sağladı: Tokmak elimizde

AP'ye göre, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti adaylarına karşı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tuttu.

AP'nin bildirdiğine göre, Demokratlar 435 üyeli meclisin kontrolünü ellerinde tutmalarına izin verecek sayıya ulaşarak 218 sandalye elde ettiler.

Ancak parti 3 Kasım seçimlerinden önce 232 sandalyelik hakim bir çoğunluğa sahipti. Cumhuriyetçilerse oylamadan sonra yaklaşık 15 ekstra sandalye kazanmış gözüküyor.

Meclis Başkanı Nancy Pelosi Cuma günü Kongre'de Cumhuriyetçilerin elde ettiği kazanımlara ilişkin "Bazı savaşları kaybettik ama savaşı kazandık, tokmak bizde” dedi.

Ancak resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerden galip gelmiş olan Demokrat Parti de kendi içerisinde sorunlar yaşıyor. Meclis'teki çoğunluğun çok kritik olduğu bir dönemde partinin sosyal demokrat kanadının temsilcilerinden Alexandria Ocasio-Cortez, partisinden yeteri destek bulamadığından istifa etmeyi düşündüğünü söylemişti.