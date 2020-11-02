Demokratlar, F-35 satışının kısıtlanmasına yönelik yasa tasarısı sunma hazırlığında

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 50 F-35 satılmasına yönelik kısıtlama öngören yeni bir yasa tasarısı sunma hazırlığında olduğu belirtildi.

Breaking Defence'de yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Eliot Engel, Trump yönetiminin BAE'ye F-35 satış teklifini İsrail'e ilettiğini doğruladı.

Engel, söz konusu F-35 teklifinin yanı sıra Ortadoğu'ya gelecekte yapılacak silah satışlarına ilişkin meclise uyarı niteliğinde yeni bir yasa tasarısı sunacak.

Açıklama yapan Engel, "Trump yönetimi, ölümcül silahları önüne gelen herkesin eline vereceğini belli etti. Yeni ortaklara verilen F-35 ve diğer gelişkin sistemleri satın alma izinlerini değerlendirmek Kongre'nin görevi" dedi.