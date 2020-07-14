Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ikinci Ebola salgını başladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum uzmanı Dr. Mike Ryan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni Ebola salgını başladığını bildirdi.

Telesur'da yer alan habere göre, Ryan, "12 Temmuz itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Ekvator eyaletinde 48 doğrulanmış vaka ve 3 olası vaka bildirildi. Doğrulanmış vakalardan 17'si, olası vakalardan 3'ü yaşamını yitirdi, 11 kişi hayatta kaldı" açıklamasında bulundu.

DSÖ, Haziran ayı sonunda, geniş çaplı bir aşılama sürecinin ardından Ituri eyaletinde ikinci büyük Ebola salgının yaşandığı hükmüne varmıştı. DSÖ, düşük vaka sayısına karşın, salgın zincirinin vaka sayısını katlayabileceği ve daha büyük salgın patlaması yaratabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son 7-21 gün aralığında 5 bölgede vaka görüldüğü bildirildi. Vakaların kökenin henüz belirlenemezken, hastaların yalnızca yarısı epidemiyolojik temaslarını bildirdi.

DSÖ'nün ülkenin belli bölgelerinde test yapabildiği ancak ülkenin coğrafi ve lojistik koşullarının vaka takibini sınırladığı belirtiliyor.

Ryan, "Covid-19'un olduğu bir dönemde vaka sayıları azken, ortaya çıkan diğer hastalıklara sırtımızı çevirmememiz gerektiğine ve Kuzey Kivu'da gördüğümüz ve daha önce karşımıza çıkan Ebola salgınlarının, bunun rahatça kontrolden çıkabileceğini gösterdiğine dikkat çekerim" diye konuştu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sağlık yetkilileri, ikinci salgının ardından, ülkede 3 bin 700 Ebola vakası ve 2 bin 200 Ebola kaynaklı ölüm görüldüğünü bildirdi.