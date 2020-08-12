Demokrat aday Kamala'yı tanıyalım

Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı için aday gösterdiği Demokrat Partili Kaliforniya Senatörü Kamala Harris, aynı zamanda ABD’nin Ortadoğu’daki varlığını ve İsrail’e verdiği desteği savunan tutumuyla da biliniyor.

Harris 2017 yılının Mart ayında İsrail yanlısı lobi kuruluşu ABD-İsrail Kamu İşleri Komitesi’nin (AIPAC) yıllık toplantısında bir konuşma yaparak İsrail’in askeri üstünlüğüne verdiği desteğin nedenlerini açıklamıştı.

Kamala Harris konuşuyor 2017 yılında Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) adlı bir lobi grubunun karşısına bu sözlerle çıkmıştı.

Harris İran, Hizbullah ve Hamas’ın İsrail’i tehdit etmeye devam ettiği sürece ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin kaya gibi sağlam olması gerektiğini söylemişti.

Harris ayrıca iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin hayati olduğunu belirterek, ABD’nin Arrow (OK), David’s Slinge (Davud’un sapanı) ve Iron Dome (Demir Kubbe) projelerinin finansmanı da dahil olmak üzere İsrail’e verdiği desteğe bağlı olduğunu açıklamıştı.

Harris, 2018 yılında katıldığı AIPAC toplantısında İsrail yanlısı gruplarla birlikte çalışmasında, sivil haklar mücadelesinden ilham aldığını belirtmiş, Demokrat Parti’den Başkan adayı olduğu 2019 yılındaki toplantıya ise katılmayacağını bildirmişti.