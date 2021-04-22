'Demiryollarının Özelleştirilmesine HAYIR!' açıklaması

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, TCDD Genel Müdürlüğü önünde, sendika şubeleri tarafından da şube binaları önlerinde demiryollarının özelleştirilmesi girişimine karşı basın açıklamaları yapıldı.

"Demiryollarının Özelleştirilmesine HAYIR!" başlıklı açıklamada, "Bugün demiryollarında kamu eliyle yürütülmekte olan hizmetler özel sektör eliyle yapılmak üzere özelleştirmek, kalan kurumlar parçalanmak ve tasfiye edilmek istenmektedir" denildi.

"Bilindiği üzere; demiryollarının Yeniden Yapılanması amacıyla hazırlanan raporlarda yer alan tavsiyeler zaman içinde bir bir uygulanırken 1 Mayıs 2013 tarihinde 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi yasası çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılmasından gerek önce gerekse de sonrasında pek çok yanlış uygulama hayata geçirilmiştir" ifadesinin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

Geçen süre içerisinde; kurum TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. adıyla ikiye bölünmüş, personel sayısı azaltılmış, azaltılan personelle çok iş yaptırılmaya başlanmış, esnek ve kuralsız çalışma dayatılmış, kurumlar; bilgi, birikim ve tecrübesi olmayan kadrolarla doldurulmuş, TCDD’ye ait taşınmazlar ve limanlar, lojmanlar satılmış, istasyonlar kapatılmış, yolcu trenleri azaltılmış, bir çok hatta tren seferleri iptal edilmiş, hastane ve eğitim tesisleri kapatılmış ve pek çok hizmet dışardan alınmaya başlanmış, demiryolları özel tren işletmeciliğine açılmıştır.

TCDD’de işçi ve memur toplam çalışan sayısı 1970’de 65.784, 1995’de 50.965, 2002’de 41.978 iken, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi kanunu 1 Mayıs 2013 tarihinde yasalaştığında 29901’e düşmüştür. 2018 yılında TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin toplam çalışan sayısı 27.540’a kadar düşmüştür.

1995’ten bu yana uygulanan özelleştirme/yeniden yapılanma programları sonucu TCDD gelirleri düşmüş, son on dokuz yıl içinde zarar neredeyse beşe katlanmıştır. 1981’den 1985’e kadar kar eden kuruluş, bu tarihten sonra özelleştirme ve neoliberal politikalar sonucu gelirleri düşmüş ve zarar eden bir kurum haline dönüşmüştür. Bugün özel sektörün büyütüldüğü, demiryollarının ise zararlarının kat be kat arttığı bir kurum yaratılmıştır.

2013 yılında Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmiş olan bu kanunun üzerinden geçen 8 yılın ardından bugün, 6461 sayılı kanunun basedilen hedeflerinden hiçbirine ulaşılamamakla birlikte, ülkemiz ve demiryolları açısından daha da geriye gidiş olmuştur.

Bu gerçek önümüzde duruyorken, Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı programında; “demiryollarının serbestleştirilmesinin genişletilmesi ve yeniden bölünmesi” hedefleri yer almış olup TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda yapılan açıklamalar ve ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD TÜBİTAK- TÜSSİDE tarafından ortak hazırlanan DEMİRYOLU KİT’LERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ’ sunum dokümanı resmi olmayan yollarla paylaşılmış ve demiryolu camiasında dolaşıma konmuştur.

Şimdi TCDD’de yapılmak istenen; Holdingleştirilmiş bir yapı kurmak, şirketlerden oluşan bu yapıyı Kamu ihale Kanunundan ve Sayıştay denetiminin dışına çıkararak, kuralsız denetimsiz bir yapı yaratmaktır. Bu kurumsal yapı ile kalan taşınmazları haraç mezat satmak, kurumun kendi çalışanlarıyla yaptığı işleri sorgulanmayan/soruşturulmayan ihalelerle özel sektöre yaptırmak, iş güvencesi olmayan, düşük ücretli istihdam politikası izlemek amaçlanmaktadır.

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BTS olarak, bir yandan demiryollarının gelişmesi ve büyümesi için diğer yandan da çalışanların iş güvenceli, insanca yaşam koşullarında çalıştığı bir ortamın yaratılması için bugüne kadar durmadan verdiğimiz mücadeleyi bugün de verme kararlılığındayız.

Demiryollarına ve demiryolu emekçilerine yönelik bu saldırıya sessiz kalmayacağız, bu saldırıyı püskürteceğiz.

Şimdi hep birlikte elele verdiğimizde kazanabileceğimiz bir mücadele sürecinin başladığını duyurmak istiyoruz.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası olarak, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.