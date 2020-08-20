Demirtaş'tan 'ittifak modeli' açıklaması

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ittifak modeli önerisine ilişkin açıklaması sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

'Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli'

Geniş tabanlı bir ittifak modeline ihtiyaç olduğunu öne süren Demirtaş, "Hiçbir siyasi parti dışlanmadan bir araya gelinmeli" derken, kendi temel ilkeler önerisini de paylaştı.

Demirtaş'ın ittifak için önerdiği temel ilkeler güçlendirilmiş parlamenter sistem, liyakat, israfın önlenmesi ve 'adil vergi sistemi' oldu.