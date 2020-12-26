Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği "derhal tahliye" kararının ardından avukatları Selahattin Demirtaş hakkında tahliye talebinde bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Demirtaş'ın "hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığı"nı gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme kararında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.