Demirtaş’ın avukatından Sabah’a: Erdoğan’ı suçladığınızın farkında mısınız?

"Bu fotoğrafları gördün mü AİHM" diyerek Selahattin Demirtaş'ın "çözüm sürecinde" Kandil ziyaretine ilişkin fotoğrafını yayınlayan Sabah'a, Demirtaş'ın avukatından “Erdoğan’ı da suçladığınızın farkında mısınız?” tepkisi geldi.

Sabah, dört yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "çözüm süreci" sırasında Kandil ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafı ile Demirtaş'ı elinde silahla gösteren bir fotomontajı "Bu fotoğrafları gördün mü AİHM" başlığıyla yayınladı.

Demirtaş’ın avukatı Hadi Cin, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Sabah’ın yayınladığı fotoğraflardan birinin fotomontaj olduğunu, diğerininse HDP heyetinin hükümet ve Erdoğan’ın mesajlarını Kandil’e ilettiği sırada çekildiğini yazdı.

Sabah’ın o dönemde yaptığı haberleri de paylaşan Cin “Bakın, o ziyaretleri gün be gün heyecanla ve zevkle nasıl haber yapmışsınız. Eğer suçsa suçu siz işliyorsunuz, siz!” dedi.

'Erdoğan'ın deyimiyle: Ulan hepiniz oradaydınız'

Hadi Cin şunları kaydetti:

“1- Soldaki, arsızca bir fotomontaj. Sağdaki fotoğraf ise, Çözüm Sürecinde 6551 sayılı yasa uyarınca, devletin bilgisinde, Kandil’deki bir görüşmede çekildi. HDP heyeti, hükümet ve Erdoğan’ın mesajlarını Kandil’e iletmişti! Erdoğan’ı da suçladığınızın farkında mısınız?

2- Bakın, o ziyaretleri gün be gün heyecanla ve zevkle nasıl haber yapmışsınız. Eğer suçsa suçu siz işliyorsunuz, siz! Sadece sizin değil, tüm ulusal gazetelerin adeta dakika dakika haber yaptığı ziyaretleri bugün gizli saklı işlermiş gibi sunmaya utanmıyor musunuz?

3- Bakın şu haberlere. Adeta heyetin dakika dakika konumunu vererek haber yapmışsınız! Erdoğan’ın deyimiyle “Ulan hepiniz oradaydınız!” Şimdi ise sanki yasadışı bir şekilde, kendi kendilerine gitmişler gibi algı operasyonu yapamazsınız. Suçsa siz de bu suçu işlediniz!"