Demirtaş ve 107 kişi hakkındaki Kobani iddianamesi kabul edildi

“Kobani soruşturması” kapsamında aralarında Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 108 kişi için "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" ve 37 kez "adam öldürme" başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezalar talep ediliyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre iddianamede 108 kişi hakkında şu suçlamalar yöneltiliyor:

“Adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (31), yağma (24), alıkoyma (38), alıkoymaya teşebbüs (2), mala zarar verme (1750), yakarak mala zarar verme (397), kamu malına zarar verme (1060), yakarak kamu malına zarar verme (503), işyeri dokunulmazlığını ihlal (53), geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal (294), geceleyin açıktan hırsızlık (26), açıktan hırsızlık (20), hırsızlık (114), geceleyin hırsızlık (272), basit yaralama (5), silahla basit yaralama (43), kamu görevlisini silahla basit yaralama (264),kamu görevlisini kasten basit yaralama (7), kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama (1), kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama (1), silahla kasten yaralama (78), kamu görevlisini silahla yaralama (51), iş ve çalışma hürriyetinin ihlali (3), ibadethanelere zarar verme (4), düşük yapmaya neden olma (1),bayrak yakma (24), 5816 Sayılı yasaya muhalefet (25), suç işlemeye tahrik etme, devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma.”

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın 20 Eylül 2019 tarihinden bu yana tutuklu olduğu ve son olarak 25 Eylül 2020 tarihinde genişletilen soruşturma kapsamında 27 siyasetçi tutuklu.