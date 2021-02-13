Demirtaş: Tüm koşullar hükümeti erken seçime zorlayacak

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ot Dergi"den Ertuğrul Mavioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Erken seçim yapılacağını düşündüğünü belirten Demirtaş, “Seçimin 2023’e kalmayacağını düşünüyorum. Tüm koşullar hükümeti erken seçime zorlayacaktır. Açlık, yoksulluk ve büyük çöküş, toplumsal patlamalara yol açmadan hükümet, erken seçimle görevi yeni bir siyasi anlayışa devretmeyi kendiliğinden isteyebilir. Bu hiç de ihtimal dışı değildir” dedi.

Hükümetin yapacağı en akıllıca hamlenin bu olduğunu dile getiren Demirtaş, “Ama gelin görün ki, 'AKP' ve 'akıl' sözcükleri aynı cümlede yan yana gelince bile tuhaf görünüyor. Biz mücadele etmeye devam edelim, o sandık er geç kurulacak nasılsa” ifadesini kullandı.