Demirtaş hakkında yeni iddianame: 3 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

İddianamede, mahkemede yaptığı savunmasında Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği savunulan Demirtaş’ın 'terörle mücadele kanunu' kapsamında 3 yıla kadar hapsi istendi.

Demirtaş, hakkında yürütülen dava kapsamında mahkemede gerçekleştirdiği savunmasında,"Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İki tutuklamayı bizzat örgütleyerek. İkinci tutuklamamın nasıl yapıldığının bütün detaylarını biliyorum. Başsavcı Yüksel Kocaman ve yardımcısı. Haklarında suç duyurusu yaptık. Senin o güvendiğin Saray'dan büyük Allah var Yüksel Kocaman. Devran dönüyor, halk var. Sandık kurulduğunda güvendiğin dağlara kar yağacak. Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz" diye konuşmuştu.

Evlenen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile eşi Ayça Dursun, nikahtan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek hediyelerini almıştı