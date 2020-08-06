Demirtaş: Bir süredir, anayasal düzen fiilen değiştiriliyor

Selahattin Demirtaş sosyal medya paylaşımında 'Bir süredir, anayasal düzen fiilen değiştiriliyor ve yerine otoriter, tekçi bir rejim inşa ediliyor. Ve bu, sadece açık siyasi yöntemlerle de yapılmıyor' dedi.

Haber Merkezi

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kısıtlı imkanlarla gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Ülkede yaşananların adını doğru koymamız gerekiyor. Bir süredir, anayasal düzen fiilen değiştiriliyor ve yerine otoriter, tekçi bir rejim inşa ediliyor. Ve bu, sadece açık siyasi yöntemlerle de yapılmıyor." dedi.

2016'dan beri hapiste olan Demirtaş'ın paylaşımları şöyle: