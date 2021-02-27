Demirören kârına kâr kattı fakat çalışanlara zam yok

Türkiye'nin ardından Azerbaycan’da da devlete ait piyango şirketinin yönetimini alarak kârına kâr katan Demirören Grubu, çalışanlarına bu ay da zam yapmadı.

İktidarın da teşvik etmesiyle Ziraat Bankası'ndan aldığı yüklü krediyle Doğan Medya'yı satın alan Demirören Grubu, evden çalışma sürecini fırsata çevirdi. Mart ayından beri evden çalışan ve yemek, elektrik harcamalarının büyük ölçüde artmasına karşın bu ihtiyaçları karşılanmayan Hürriyet, Milliyet ve Posta gazeteleri emekçileri bu ay da maaşlarına zam yapılmamasına tepkili.

Şubat ayında zamlı maaşı almayı bekleyen emekçilerin maaşlarına zam alıp almayacaklarına ya da ne zaman alacaklarına dair bilgilendirilmedikleri öğrenildi.