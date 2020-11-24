Demir Kafes alanındaki plan değişikliği yargıya taşınıyor

Yapımı da sökümü de kamu zararına yol açan Ankara'daki Demir Kafes alanına, YDA Center yapılmasına ilişkin 7 plan değişikliğini de açtığı davalar sonucu iptal ettiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8. plan değişikliği yaptığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Meclisi tarafından onaylayan, Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 29096 ada 10 parsel ve güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin, 12.10.2020 tarihli 1347-1348 sayılı meclis kararlarına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "Büyükşehir Belediyesi, hukuksuzluğu açıkça yargı tarafından onaylanmış, kent suçu, kaçak yapı konumundaki Demir Kafes alanındaki YDA Center’ın yapılması için rantta ısrar etmeye ve plan değişikliği yapılmasına son vermelidir" dedi.

'İvedilikle mühürlenmesi gerekir'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

"Planlar askıdan iner inmez dava açacağız. Haklılığımız defalarca yargı kararlarıyla tescillenmiştir. Plan değişikliği yapmak yargının arkasını dolanmaktan ibarettir. Ankara’nın kent suçu olan Demir Kafes alanındaki rant ısrarına karşı, biz de kamu yararı ısrarımızı sürdüreceğiz. Bilim ve teknikten aldığımız güçle 8. plan değişikliklerine karşı da kamu yararı için mücadeleye devam edeceğiz. Hukuksuzluğu 7 yargı kararı ile ortaya koyulan Demir Kafes alanında plan değişikliği yapılarak, Gökçek döneminde olduğu gibi inşaata devam ediliyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden beklenen, 7 planı da iptal edilen kent suçu haline gelen Demir Kafes alanındaki plan değişikliğini geri çekmesi ve Togo ikiz kulelerinde olduğu gibi kent suçuna karşı tavrını sürdürmesidir.

Alana dair 7.plan değişikliğine açtığımız davada, iptal kararı geldi. Ruhsatın iptal edilmesi ve mühürlenerek, iskan vb iş ve işlemlerin durdurulması talebine gelen red yanıtı ile mühürlememe süreci de yargıya taşındı. Hukuksal süreç işletilip yapı mühürlenmezken, alana ilişkin 8. plan değişikliği yapılması, Ankaralıların ve meslek odalarının kent suçuna yönelik verdiği mücadeleyi görmezden gelmek, kent suçunda ısrar etmek anlamını taşımaktadır. Her iptal kararından sonra yeni plan değişikliği ile inşaatın yükselmesine olanak sağlandı. Demir kafes arazisi olan 29096 ada 10 parselde YDA İnşaat tarafından yapılan yüksek yoğunluklu rezidans kaçak yapı konumuna düşmüştür. Bu yapının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ivedilikle mühürlenmesi gerekirken, hukuka aykırı davranılmaktadır."