Değişik bir futbol öyküsü: Maxim Tsigalko yaşamını yitirdi

Oynadığı futboldan, attığı gollerden çok bir futbol menajerlik oyunu üzerinden tanınan Maxim Tsigalko adlı futbolcu 37 yaşında hayatını kaybetti.

27 Mayıs 1983 yılında Belarus'un Minsk şehrinde doğan Tsigalko, Belarus'un önemli takımlarından Dinamo Minsk'te futbola başlarken, kariyerinde 136 maça çıkıp 55 gol attı.

Tsigalko ülkesinin milli takımında ise sadece iki maça çıkarak 1 gol kaydetti.

Efsane yapan şey bir 'oyun' oldu

Bir dönem CM 01-02 adlı bir futbol oyunda herkes için "oyunun başlangıç" transferi olan Tsigalko, menajerlik oyunu tarihinin en efsane futbolcularından biri olmuştu.

Oyun nedeniyle birçok kulübün taraftarı Tsigalko'nun gerçek hayatta da kendi takımlarına transfer olmasını istemiş, hatta bunun için kampanya bile yapmıştı.