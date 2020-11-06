'Dede' tartışması: Erzincan depremi sonrası damadın dedesi müteahhitlik yapmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremi sonrası yaptığı açıklamada 1939 depremine gitmiş, "Erzincan depreminde CHP sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete intikal ettiler" demişti.

Erdoğan'a yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Öztrak, Berat Albayrak'ın dedesinin Erzincan depreminden sonra imar faaliyetlerinde çalışan bir müteahhit olduğunu söyledi.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

Hızını alamayıp 1939 Erzincan depremine kadar gitmiş. Erzincan depremi kendisi doğmadan 15 yıl önce yaşandı. İyi ki Nuh Tufanı'na kadar gitmedi. Her zamanki gibi Atatürk'e laf edemeyince silah arkadaşlarına laf söylemeye kalkıyor. O insanlar cephelerde milleti için savaştı. Hiçbiri koluna 500 bin avroluk saat takamadı, hiçbirinin yakınları 50 bin dolarlık çanta taşımadı. Buradan size ekmek çıkmaz sayın Erdoğan. Erzincan depreminde neler yapıldığını siz bilmiyorsanız bakan yaptığınız damadınıza soracaksınız. Rahmetli büyükdedesi Erzincan depreminden sonra imar faaliyetlerinde çalışan bir müteahhit. Belki ailesine rahmetli dedemin depremde neler yaptığını anlatmıştır.