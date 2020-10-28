Dayanışma Meclisi'nden 2 rapor daha: Adalet ile Uluslararası İlişkiler ve Savunma

Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümüne yaklaşırken Dayanışma Meclisi yayınladığı raporlara iki yeni rapor daha ekleyerek yayınlanacak raporlarını sonlandırdı.

Adalet ve Uluslararası İlişkiler ve Savunma Raporları az önce http://dayanismameclisi.org sitesine yüklendi.

"Aydınlanmacı, laik, devrimci, ilerlemeci nitelikleriyle kurulan Cumhuriyet hukuk devleti niteliğini başa oturttu. Yargı da şeri ve örfi davranış kuralları yıkılarak bu niteliklerin bileşimiyle oluşturuldu. Bilimsel ve laik hukuk eğitimine önem vererek başlaması, Anayasa ve yasalara dayanarak evrensel yargı ilkelerini adım adım izlemesi kuruluş Cumhuriyetinin eseriydi." denilerek başlayan Adalet raporunda 1980'lere kadar gelen süreç, sonrasında yaşanan dönüşüm, AKP'li yıllar ve Yeni Cumhuriyet'te Adalet kısımları yer alıyor. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız: ADALET RAPORU

Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor da az önce yayınlandı. Raporda "Kapitalist Üretim Biçimi ve Emperyalizmin Güncel Durumu" analizinden sonra Türkiye'nin sistem içindeki pozisyonu değerlendiriliyor ve "Yeni Cumhuriyet’in Uluslararası İlişkiler ve Savunma İlkeleri" sıralanıyor. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız: ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SAVUNMA RAPORU