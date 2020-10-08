Dayanışma Meclisi üyesi eski milletvekili Turgay Develi: Hayalet uyanıyor!

24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, 7 Ekim tarihli blog yazısında tarikatlar güçlenirken muhalefet cephesindeki sessizliğe değindi ve "Osmanlı’yı pazarlamaya çalışan iktidarın fikri takipçiliğini yaparak Fatih portresi pazarlaması ile kendine bir gelecek çizmeye çalışıyor bazıları" değerlendirmesinde bulundu.
Develi, Bahçelievler'de tarikatçıların saldırısını püskürten Yayla Semt Evi çevresindeki TKP'lilere atıfta bulunarak, "Eğer Türkiye karanlığı yırtacaksa umut, İstanbul- Bahçelievler’de tarikat mensuplarının saldırısına karşı koyarak, 'Eğer bundan sonra bir tek yoldaşımıza elinizi kaldırırsanız o eli kırar, burayı da başınıza yıkarız' diye haykıran gencin yüreğinde, bilincindedir" dedi.
Hayalet uyanıyor
Develi'nin "Hayalet uyanıyor" başlıklı yazısı şöyle: