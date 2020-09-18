Dayanışma Meclisi: Tüm sağlık emekçilerinin ve TTB’nin yanındayız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB'yi hedef alan açıklamasına Dayanışma Meclisi'nden yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, "Dayanışma Meclisi çok zor koşullarda fedakârca çalışan tüm sağlık emekçileri ve TTB ile dayanışmasını ilan ediyor" denildi.

Açıklama şöyle:

Birçok acıya ve kayba neden olan COVID-19 salgını aynı zamanda içinde bulunduğumuz insanlık dışı düzeni birçok yönüyle ortaya koydu. Sermayenin çıkarlarını gözeten yöneticilerin salgını kontrol altına alamayacakları ortaya çıktı.

Ekim ve Kasım aylarında salgının tamamen kontrolden çıkması, hastane ve yoğun bakımların dolup taşması bekleniyor. Öte yandan yedi aydır süren aşırı yoğun ve stresli çalışma koşullarının sağlık çalışanlarını tükenme noktasına taşıdığı gözlemleniyor. Doksan kadar sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği bu süreçte Türk Tabipleri Birliği’nin başlattığı “”Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz” başlıklı etkinlik anlamlı bir yere oturmaktadır.

Ancak hükümetin ortağı ve destekçisi bir partinin bu açıklamayı fırsat bilerek TTB’nin kapatılmasını ve yöneticilerinin tutuklanmasını istemesine şaşırmıyoruz. Bu ifadeleri baroların başına gelen bölme işlemini TTB ve tabip odaları için başlatmaya dönük kötü niyetli bir çığırtkanlık olarak niteliyoruz.

Dayanışma Meclisi çok zor koşullarda fedakârca çalışan tüm sağlık emekçileri ve TTB ile dayanışmasını ilan ediyor.