Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Uzaktan çalışma ve çalışmanın geleceği

Dayanışma Meclisi Tartışıyor'da bu hafta uzaktan çalışma ele alınıyor. Orhan Gökdemir'in moderatörlüğünde Burçak Özoğlu, Selahattin Kural ve Gamze Yücesan Özdemir değerlendiriyor.

Haber Merkezi

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta uzaktan çalışma ve çalışmanın geleceği tartışılıyor.

Orhan Gökdemir moderatörlüğündeki programın konuşmacıları Burçak Özoğlu, Selahattin Kural ve Gamze Yücesan Özdemir.

Saat 21.00'de soLTV'de:

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