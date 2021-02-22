Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta uzaktan çalışma ve çalışmanın geleceği tartışılıyor.
Orhan Gökdemir moderatörlüğündeki programın konuşmacıları Burçak Özoğlu, Selahattin Kural ve Gamze Yücesan Özdemir.
Saat 21.00'de soLTV'de:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Uzaktan çalışma ve çalışmanın geleceği
Dayanışma Meclisi Tartışıyor'da bu hafta uzaktan çalışma ele alınıyor. Orhan Gökdemir'in moderatörlüğünde Burçak Özoğlu, Selahattin Kural ve Gamze Yücesan Özdemir değerlendiriyor.
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta uzaktan çalışma ve çalışmanın geleceği tartışılıyor.
Orhan Gökdemir moderatörlüğündeki programın konuşmacıları Burçak Özoğlu, Selahattin Kural ve Gamze Yücesan Özdemir.
Saat 21.00'de soLTV'de: