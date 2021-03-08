Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta 8 Mart ve Türkiye'de kadının durumu tartışılıyor.
Perihan Sarı moderatörlüğündeki programın konuşmacıları Aslıhan Çakaloğlu, Ekin Şen ve Müjde Tozbey Erden.
soLTV'de yayında:
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soL - Arşiv / Çeviri: Eren Karaca
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Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Türkiye'de kadının durumu
soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Perihan Sarı moderatörlüğünde '8 Mart ve Türkiye'de kadının durumu' tartışılıyor.
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta 8 Mart ve Türkiye'de kadının durumu tartışılıyor.
Perihan Sarı moderatörlüğündeki programın konuşmacıları Aslıhan Çakaloğlu, Ekin Şen ve Müjde Tozbey Erden.
soLTV'de yayında: