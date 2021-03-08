Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Türkiye'de kadının durumu

soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Perihan Sarı moderatörlüğünde '8 Mart ve Türkiye'de kadının durumu' tartışılıyor.

Haber Merkezi

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta 8 Mart ve Türkiye'de kadının durumu tartışılıyor.

Perihan Sarı moderatörlüğündeki programın konuşmacıları Aslıhan Çakaloğlu, Ekin Şen ve Müjde Tozbey Erden.

soLTV'de yayında:

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