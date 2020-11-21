Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Türkiye ekonomisi nereye gidiyor?

soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bugün "Türkiye ekonomisi nereye gidiyor?" sorusuna cevap aranıyor.

Oğuz Oyan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa Aziz Konukman, Sinan Sönmez ve Serdal Bahçe konuk oldu.

Aziz Konukman, canlı yayında AKP'nin dinci vakıflara aktarılacak paraları Meclis'ten nasıl sakladığını açıkladı. Konukman "Bütçe hazırlık süreci Meclis'i tamamen devre dışı bırakarak gerçekleşmiştir. Hangi dernek ve vakıflara hangi kriterlere göre kaynak aktarıldığının listesi yayımlanmak zorunda ama bu yapılmadı. Bütçe iade edilmelidir!" dedi.

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