Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında Serdar Şahinkaya moderatörlüğünde Aziz Konukman, Kadir Sev ve Oğuz Oyan canlı yayında son ekonomik gelişmeleri konuşuyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Tükenen iktidarın tükenmeyen ekonomik paketleri
Serdar Şahinkaya moderatörlüğünde Aziz Konukman, Kadir Sev ve Oğuz Oyan soL TV canlı yayınında son ekonomik gelişmeleri konuşuyor.
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında Serdar Şahinkaya moderatörlüğünde Aziz Konukman, Kadir Sev ve Oğuz Oyan canlı yayında son ekonomik gelişmeleri konuşuyor.
soL TV'de yayında: