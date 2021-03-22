Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Tükenen iktidarın tükenmeyen ekonomik paketleri

Serdar Şahinkaya moderatörlüğünde Aziz Konukman, Kadir Sev ve Oğuz Oyan soL TV canlı yayınında son ekonomik gelişmeleri konuşuyor.

Haber Merkezi

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında Serdar Şahinkaya moderatörlüğünde Aziz Konukman, Kadir Sev ve Oğuz Oyan canlı yayında son ekonomik gelişmeleri konuşuyor.

soL TV'de yayında:

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