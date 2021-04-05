Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Emekli amiraller bildirisi, Montrö Sözleşmesi...

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programının bu haftaki gündemi emekli amiraller bildirisi, Montrö Sözleşmesi tartışmaları, yükselen ABD-Rusya gerilimi.

Ceyda Karan'ın moderatörlüğünde Murat Akad, Engin Solakoğlu ve Mustafa Türkeş canlı yayında son gelişmeleri değerlendirdi.

soL TV'de yayında:

Programın satırbaşları şu şekilde:

'Türkiye Montrö'den daha iyi bir sözleşme yapamaz'

Mustafa Türkeş:

Boğazlar bizim karşımıza ne zaman sorun olarak çıkıyor diye bakacak olursak 1832-33 denebilir. Bu tarihlerde Osmanlı kendi valisine yenilince saltanatı kaybetme tehlikesi doğuyor. Rusya’dan gelen yardımla kurtuluyorlar. ama bu bedava olmaz, hünkar iskelesi anlaşması imzalanır ve Rusya Boğazlarda söz sahibi olur.

Osmanlı buna karşılık İngiltere’ye yanaşır. İngiltere 1853-43 savaşında koşulları kendi lehine çevirir.

Dolayısıyla bu basit bir mesele değil. Bugünle de benzerlik kuracak şekilde iktidarlar kendi bekaları için daha önce de boğazları kullanmışlardır ama bunun maliyeti en çok halka olmuştur.

Montrö kıyıdaş ülkeler arasında bir güven ortamı oluşturuyor. Buradaki istikrar her zaman bölge dışı aktörlerin buraya girme eğilimi olduğu zamanlarda bozuluyor.

Montrö Karadeniz’de toplam silah gücünü sınırlayor. Bütün bunları denetleme mekanizması da Türkiye’ye bırakılmış. Ama Türkiye diğer kıyı ülkeleri düzenli bilgilendiriyor. Eğer herhangi bir tadilat yapılacaksa bunu kıyı ülkelerin 4’te 3 kararıyla yapılabilir.

Ben bugün Türkiye’nin Montrö’den daha iyi bir anlaşma yapma ihtimali olmadığını düşünüyorum.

'Karadeniz Cumhuriyet'in hafızasıdır'

Engin Solakoğlu:

Karadeniz’de ciddi bir tehlike var. ABD yönetimi yanına AB’yi alıp NATO’yu kullanıp Rusya’yı sıkıştırmaya çabalıyor. Ukrayna böyle bir cephe.

Karadeniz bölgesinin önemi bir özelliği var, ABD’nin istediği zaman giremediği nadir yerlerden birisi. Çok kıymetli bir bölge. Bunu sağlayan şey Montrö.

İktidar ülke içinde itibar erozyona uğramış durumda. Dışarıda rahatlamaya çalışıyor. Batı’ya doğru yanaşarak birtakım fonlar elde edip iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Bunun dışında bir açıklama yapılabilmesi zor bu gündemle ilgili. ABD zaten Montrö’yü sorgulamaya çok istekli.

İmzacı amiral ve büyükelçilerin açıklamaları ilginç bir noktaya işaret ediyor. Türkiyenin kurulu düzeni NATO düzenidir. Buna rağmen Karadeniz bağlamında Montrö’ye ve Kurtuluş Savaşı sürecinde Sovyetlerle kurulan özel ilişkiye dayanan özel bir Karadeniz yaklaşımı vardır Cumhuriyet’in.

İmzacılara baktığımızda da büyük oranda Batıcıdırlar. Buna rağmen Karadeniz konusunda böyle bir kıskançlık vardır. Karadeniz’e dışarıdan gelecek dış etki orayı karıştırır ve kabak bizim başımıza patlar görüşü vardır.

Sıcak savaş ihtimalinde Türkiye hedeftir. Türkiye’de ABD’nin nükleer silahları var. Yönetenler bunların tamamını hesaplamalı. Bölgedeki bir çatışma bölgedeki hepimiz için yıkım olur. Karadeniz mevcut haliyle Cumhuriyet hafızasıdır. Bu hafıza nasıl Ortadoğu’dan uzak durmayı söylüyorsa, Karadeniz’in de yabancılara kapalı tutulmasını söylüyor.

'Emperyalizm Rusya cephesini açtı'

Murat akad:

Emperyalizm bir hegemonya krizi içinde. Biden yönetimi bu krizi aşmaya çabalıyor. Biden’ın ekibine bakınca Trump sonrası oluşturulan iyimserlik havası kısa sürdü. Dolayısıyla ABD politikasında yeni bir dönem açılmış oldu. Biden işbaşına gelince çok hızlı adımlar atıldı, askeri hareketlilik hızlandı, Rusya konusu açıldı. Bu süreçte ABD emperyalist kampı toparlamaya çalışıyor. Trump döneminde emperyalistleri birarada tutan maya yara almıştı, Biden bu süreci geri döndürmeye çalışıyor.