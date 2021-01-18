Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Büyüyen gelir eşitsizliği ve yoksulluk

soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programının konusu büyüyen gelir eşitsizliği ve yoksulluk.

Haber Merkezi

soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programının bu akşamki konusu büyüyen gelir eşitsizliği ve yoksulluk.

Oğuz Oyan moderatörlüğündeki programın konukları Sinan Dönmez, Serdal Bahçe ve Melih Yeşildağ.

Canlı yayın saat 21.00'de soL TV'de:

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