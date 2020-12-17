soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Gökhan Kazbek moderatörlüğünde 2021 bütçesi ve emekçiler için anlamı ele alınıyor.
Aziz Konukman, Perihan Sarı ve Oğuz Oyan'ın konuk olduğu program saat 21.00'de soL TV'de canlı yayında...
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor: 2021 bütçesi ve emekçiler
Dayanışma Meclisi Tartışıyor'da bu hafta 2021 bütçesi ve emekçiler için anlamı konuşuluyor. soL TV'de saat 21.00'de canlı yayında.
Haber Merkezi
soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Gökhan Kazbek moderatörlüğünde 2021 bütçesi ve emekçiler için anlamı ele alınıyor.
Aziz Konukman, Perihan Sarı ve Oğuz Oyan'ın konuk olduğu program saat 21.00'de soL TV'de canlı yayında...