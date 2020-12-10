Dayanışma Meclisi: Meclis'te görüşülen sefalet ve borç bütçesidir

Dayanışma Meclisi geçtiğimiz günlerde aylık toplantısını gerçekleştirdi. Meclis, emekçi kesimlerin, küçük üretici ve esnafın varoluş koşullarının giderek ağırlaştığı bir dönemde, toplantı sonucunda alınan kararları ve görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

İktidarın halkın sorunlarını çözme kapasitesini tamamen yitirdiği belirtilirken, sosyalist sola olan ihtiyaç vurgulandı.

Dayanışma Meclisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: