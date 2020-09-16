Dayanışma Meclisi: Gerçeğin peşindeki bağımsız gazetecilerin güçlü duruşlarını selamlıyoruz

Dayanışma Meclisi, AKP'nin gazetecilere yönelik linç kampanyasını sürdürmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Gerçeğin peşindeki bağımsız gazetecilerin güçlü duruşlarını selamlıyoruz!" başlıklı açıklamada üye Barış Terkoğlu ve asılsız suçlamalarla yargılanan tüm gazetecilerin güçlü duruşlarının selamlandığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"AKP rejiminin en ağır baskıları boyun eğdiremediği bağımsız medyaya ve bağımsız gazetecilere yöneliyor. Gözdağı vermek amacıyla ekranlar karartılıyor, gerçek gazetecilerin özgürlükleri kısıtlanıyor, mesleklerini yapmaları engelleniyor. Böyle bir ortamda halkın haber alma ve gerçeklere eksiksiz ulaşma hakkına sahip çıkan gazeteciler, toplumun yüz aklarıdır. Dayanışma Meclisi üyemiz Barış Terkoğlu'nun ve onun gibi mesnetsiz suçlamalarla yargılanan/tutuklanan tüm meslektaşlarının güçlü duruşlarını selamlıyor, en güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz."