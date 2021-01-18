Davutoğlu'nun danışmanı: Selçuk Özdağ'ın öldürülmesi emri verilmişti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Cuma İçten, parti kurucularından Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı hakkında bir açıklama yaparak, Özdağ'ın bir terör saldırısına maruz kaldığını ve emir verenlerin aslında Özdağ'ın öldürülmesini emretmiş olduklarını söyledi.

'Bir kişiyi teşhis ettim'

T24'e konuşan Selçuk Özdağ, gözaltına alınan iki kişiyi şoförünün tespit ettiğini, kendisinin de bir kişiyi fotoğrafla tespit ettiğini anlattı. Özdağ, bazı MHP teşkilatlarından sosyal medyada saldırıyı öven açıklamalar yapıldığını ve bunların daha sonra silindiğini belirterek araştırıldığında Murat Ağırel, Sebahattin Önkibar, Ahmet Takan ve Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırılar arasında bir bağ olduğunun anlaşılacağını, saldırıları bir organize suç örgütünün gerçekleştirdiğini öne sürdü.