Davutoğlu'nun 'Ayasofya sevinci'ne gölge düşmüş: 'Ayrımcılık yapıldı'

Partisinin Batman il kongresinde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ayasofya'nın cami olarak açılışında ayrımcılık yapıldığını söyledi.

"İktidar, her alanda sürdürdüğü ayrımcılığı dün Ayasofya'ya da taşımıştır" diyen Davutoğlu, "Dün ortak bir onuru ve sevinci yaşama hazırlığındayken sergilenen tutum bu sevince gölge düşürmüştür. Allah'ın mescidine kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. Katılamadığımız için değil, muhataplarımızın bu duruma düşmesine üzülüyoruz" dedi.

Ana dilin eğitim ve sosyal hayatta öğretilmesinin toplumsal barış ve dayanışmayı tahkim edeceğine inandığını söyleyen Davutoğlu, "Yurt dışında bana 'prime minister' dendiğinde rahatsız olmayanlar, 'serok vezir' dendiğinde niye rahatsız oluyor? Bu toprakların has dili olan Kürtçe olarak seslenildiğinde niye rahatsız oluyorlar?" diye konuştu.