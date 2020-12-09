Davutoğlu'ndan silahlı saldırı açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün, Sakarya'daki evine düzenlenen silahlı saldırı sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Korkmuyoruz!” başlıklı bir mesaj paylaşan Davutoğlu, “Genel Başkan Yardımcımız sayın Ayhan Sefer Üstün'ün evine kurşun sıkanlar ve sıktıranlar bilsinler ki, bizi yolumuzdan döndüremezler” ifadelerini kullandı.

Olay üzerinden iktidarın son dönemde yargıya ilişkin başlattığı "reform" girişimlerine de göndermede bulunan Davutoğlu, "Hukuk reformu diyenler önce çetelere karşı kamu düzenini korumalılar! Bu hain saldırının takipçisiyiz!" dedi.

Korkmuyoruz!



Genel Başkan Yardımcımız sayın Ayhan Sefer Üstün'ün evine kurşun sıkanlar ve sıktıranlar bilsinler ki, bizi yolumuzdan döndüremezler.



Hukuk reformu diyenler önce çetelere karşı kamu düzenini korumalılar! Bu hain saldırının takipçisiyiz! — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 8, 2020