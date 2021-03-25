Davutoğlu'ndan 'kabine revizyonu' açıklaması

AKP'nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu, parti yönetiminde yaşanan değişikliğin bakan değişikliğinin habercisi olduğunu söyledi.

"Burada istenen etki yapılamadığı için, ciddi bir vizyon, yapısal değişiklik olmadığı için muhtemelen bu değişim ihtiyacını göstermek üzere kabine değişikliği ihtimali bugünden itibaren daha çok artmıştır" diyen Davutoğlu, "Bugün muhteşem bir değişime imza atıldı gibi kamuoyu algısı oluşturulmuş olsaydı kabine revizyonu beklenmezdi. Şimdi artık kabine revizyonu mecburi hale gelmiştir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.