Davutoğlu'ndan 'Berat Albayrak' açıklaması: Erdoğan'a yalvardım

Erdoğan tarafından AKP Genel Başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden alınan, sonrasında partiden istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Berat Albayrak'ın milletvekili olması için sayın Cumhurbaşkanı ilk konuyu açtığında ben neredeyse kendisine yalvardım, 'sizin bir yakınınızın siyasete girmesi herkese zarar verir, yapmayın' dedim" iddiasında bulunan Davutoğlu, "Dinletemedim. Sonra Berat Albayrak bakan yapılmak istendiğinde yine yalvardım. Özellikle kaynak tüketen bakanlıklara getirmeyin, gereksiz spekülasyon olur dedim. Ama yine dinletemedim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum: İyi mi oldu? Kim kazandı? Şimdi çıkıp ailenizi savunmak adına Türkiye'nin Hazinesini tüketen, Merkez Bankası'nın rezervlerini negatife indiren bir bakanı savunmak durumunda kalıyorsunuz. Yazık olmadı mı bu memlekete? Ne gerek vardı?" diye konuştu.