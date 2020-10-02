Davutoğlu ve Babacan'dan kayyum tepkisi

AKP'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan'dan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki geldi.

Davutoğlu: Hadi birisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların

Davutoğlu bugün partisinin Ankara İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Yönetemediklerini gasp etmeyi tercih ediyorlar. İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar" dedi. Davutoğlu "Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı. Hadi bir suçlu, ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların. Kısaca diyorlar ki benim kafama uyanları seçebilirsin. Uymayanı seçersen görevden alırım. Kendisi belediye başkanlığından gelip ülkedeki belediye başkanlarına bu kadar düşman olmanın izah edilir tarafı yok" dedi.

Deva Partisi: Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı

Babacan'ın DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da HDP'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum atanmasına tepki gösterildi. Açıklamada "Ülkemizin uzunca bir süredir içinde olduğu demokrasi darboğazının yeni mağduru, Kars’ın seçimle iş başına gelmiş yöneticileri ve Kars halkının iradesi olmuştur" denildi.

Kars Belediyesi’ne kayyum atanması sürecinin, Bilgen’in daha önce Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluk için “hak ihlali” kararı verdiği soruşturmayla aynı sebeple tekrar gözaltına alınmasıyla başladığı belirtilen açıklamada "Ardından Kars Belediye Meclisi’nin bazı üyelerinin partilere göre üye dağılımını etkileyecek şekilde açığa alınmalarıyla devam etmiş ve nihayetinde hukukun temel ilkelerinin hiçe sayıldığı bir tabloyu ortaya çıkarmıştır" denildi.

Açıklamada "Belediye Kanunu’nun 45. maddesine KHK ile eklenen bir fıkraya dayandırılan tüm kayyum atamaları, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. İstisnai bir şekilde, zorunlu ve hukuka uygun sebeplerle belediye başkanlarının işten el çektirilmesi halinde ise, belediye meclisinin kendi içinden seçim yaparak yeni başkanını belirlemesine imkan sağlanmalıdır. Fakat bu hakkın bazı belediye meclislerine tanınıp, bazılarına tanınmaması bir başka çelişkidir" ifadelerine yer verildi.