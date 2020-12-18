Davutoğlu: Türkiye'de mülkiyet hukuku tehlike altında

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de katıldığı programda "Türkiye'de mülkiyet hukuku ciddi bir tehlike altında. Sözleşme hukuku da öyle" dedi.

Davutoğlu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için "asla revize edilemez, çünkü demokratik bir başkanlık sistemi değil" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın hazine ve maliye bakanlığından istifa eden damadı Berat Albayrak'tan hiç söz etmediğini kaydeden Davutoğlu "Sayın Erdoğan, şu an kendi damadının adını ağzına almıyor. Şimdi Naci Ağbal ile Lütfi Elvan'ı mı koruyacak... Bu insanlar susmamalı, Erdoğan bu insanlara da 'faizci' demişti. Eğer Merkez Bankası bilançosunu görüp de bir sonuca ulaşamıyorsanız, bu vahim bir tablodur. Bilançoyu anlamak için yardım alınıyorsa, başbakanlık da yapılmaz kusura bakmayın" diye konuştu.

Çin aşısına güvenmiyormuş

Çin aşısına güvenmediğini söyleyen Davutoğlu son dönemde Çin'e dönük "kayırmacı" yaklaşım olduğunu öne sürerek bunun nedeninin Kanal İstanbul için kaynak beklentisi olduğunu savundu. Davutoğlu "Çin ile ilgili beklenti Kanal İstanbul’un yapılması üzerine bir kaynak gelecek şeklinde. hatta Kanal İstanbul yakınlarında belli alanların Çin’e bırakılarak bunun yapılacağı gibi tezler işlendi ki; bu ulusal egemenliği de ekonomik rantabiliteyi de yok eder" dedi.

Türkiye’den Çin’e tren yolunu desteklediğini söyleyen Davutoğlu "Ama buna destek verirken ‘Batı Çin’ diye adlandırdıkları Doğu Türkistan’ın sömürgeleştirilmesi üzerine yürüyen bir politikaya asla cevaz verilmemeli. İnsan hakları bağlamında da bütün dünya oradaki asimilasyona, soykırıma varan uygulamalara Türkiye’den ses çıkmaması önce AK Parti’nin sonra Erdoğan’ın bütün mirasının iflasıdır" diye konuştu.

''One minute' diyen Erdoğan artık yok'

ABD yaptırımları hakkında ise Davutoğlu "İktidar kim olursa olsun Türkiye’ye dönük bir yaptırım uygulanırsa biz o iktidarın yanında bu yaptırımların karşısında net tutum takınırız. Bu tartışılmaksızın benimsediğimiz bir ilkedir ama bu yaptırımlara sebep olan dış politika anlayışını da ayrıca eleştiririz" dedi.

Davutoğlu "Maalesef Washington’da, Brüksel’de, Moskova’da, Pekin’de oturanlar Erdoğan’ı artık çözdüler. Hangi şartlarda ne taviz vereceğini biliyorlar. O eskiden ‘one minute’ dediği zaman dünyanın dikkatini çeken Erdoğan yok. ‘Bu can bu tendeyken Rahip’i vermem’ dedikten birkaç ay sonra Rahip’i veren Erdoğan var" diye konuştu.

'Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyım'

Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısına dair ise Davutoğlu "Siyasi partilerin kapatılmasına esastan karşıyım. HDP ile siyasi anlamda anlaşmamız mümkün değil, terörle arasına mesafe koymadıkça…" dedi.

Davutoğlu "Siyasi partilerin kapatılması yöneticilerin cezalandırılması değil sadece. Bir müddet sonra ona oy veren kitlelerin cezalandırılması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.