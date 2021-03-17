Davutoğlu: Siyasi partileri kapatmak toplumsal barışı bozar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Davutoğlu, "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız" diye yazdı.