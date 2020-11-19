Davutoğlu: At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomik reform iddialarına ve Alaattin Çakıcı'nın tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"İktidarın reform programı belli oldu: Faizleri artır ekonomik reform olsun!" diyen Davutoğlu, "Siyasette mafyavari tehditlere göz yum, adalet ve insan hakları reformu olsun! 'At izi it izine karışmış, hakkımızda hayırlısı olsun' ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Berat Albayrak "At izinin it izine karıştığı" ifadesine yer verdiği istifa açıklamasını "Allah sonumuzu hayreylesin" sözleriyle noktalamıştı.