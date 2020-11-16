Davutoğlu ile görüşmesi sonrası Akşener’den 'Ümit Özdağ' yorumu

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ’ın ihracı ve İsmail Koncuk’un istifası üzerine yaptığı açıklamada "Sayımız 36’ya düştü. Bütün bunların her birine elbette üzülüyorum” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Akşener şunları kaydetti:

“Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın normal bir üyemizin dahi istifa etmesi son derece bizi üzen bir durumdur. İstifa ile ilgili bir irade beyanında bulunmuş bir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz kelime sarf etmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusu ise, keşke böyle olmasaydı. Sayın Özdağ, beni partimizi, başkanlık divanının neredeyse yarısını ilzam eden, iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine merkez disiplin kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Bizim MDK'mızın özelliği şu, bütün yazışmaları ayrıdır, hem meclisteki arkadaşlarımızın hem de kongrede seçilen MDK'mızın bir araya gelip aldığı karardır. Şu anda ayrıntıları gerçekten bilmiyorum. Herkes için hayırlısı olsun, ama üzüldüğümü ifade etmek isterim.”

Akşener, şöyle devam etti: "27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Sayın Soylu'nun çevresine dikkat etmesine gerektiğini söyledim. Uzun süre İçişleri Bakanlığı görevini yürütmediğim için zaman zaman acemilikle itham edilsem dahi kendisine eski İçişleri Bakanı olarak çevresine dikkat etmesini söyleyeyim buradan, herkes anlasın.”

'Anayasa şekliyle değil parlamenter bir sistemin tasarımına yönelik çalışıyorduk'

İYİP Genel Merkezi’ni ziyaret eden Davutoğlu ile görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada konuşan Akşener “Bizim de Anayasa şekliyle değil parlamenter sistem dediğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistem, adını ne koyarsak koyalım, parlamenter sisteminin tasarımına yönelik, vesayet sisteminin olmadığı, kurumların itibarının olduğu, kapsayıcı kurumların yer aldığı, hesap verilebilir ve şeffaflığın, liyakat sisteminin zorunluğu olduğu sistem tasarımı üzerinde de biz çalışıyorduk. İki çalışmayı bir araya getireceğiz ve uzlaşabilir noktalara bakacağız. Arkadaşlarımız bu konuda ortak çalışacaklar. Kendileri ile bu konuda mutabık kaldık. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Daha önce uygulanan parlamenter sistem de çarpıktı

Davutoğlu ise Akşener ile birçok açıdan “ortak kaygı ve düşünceleri”nin olduğunu belirterek Akşener’in partisinin genel merkezine yaptığı ziyareti hatırlattı ve “İade-i ziyaret borç idi. 9 Kasım'da da tam demokrasiye geçiş için güçlendirilmiş parlamenter sistemini kamuoyuyla paylaşmıştık. Siyaset hizmet için bir araçsa var olan yanlışları söylemek yan sıra o yanlışlıklar karşısında alternatifleri ortaya koymak” dedi.

Davutoğlu “Son 1 hafta içinde yaşanılanlar, artık sayın cumhurbaşkanının da kabul ettiği hem ekonomide, hem demokraside problem olduğu gerçeğidir. Bizlerin Türkiye'nin geleceğinde hazırlanırken, vazifemiz eleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi karşısında neyi teklif ettiğimizdir. Çok samimi, dostane sohbet ortamında fikirlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çarpık bir başkanlık sistemidir, daha önce uygulanan parlamenter sistemi de çarpıktı. Tam, şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öngörüyoruz. Güçlendirilmiş derken temsil ile istikrar arasındaki ilişkiyi oturtacak mekanizmalar teklif ediyoruz. Bu mekanizmalarla gerçek anlamda bir parlamenter sisteme geçişi Türkiye'nin geleceği açısından tek çözüm olarak görüyoruz. Bundan sonra da sık sık bir araya geleceğiz, daralan siyasetin alanını açacağız. Bu konuda sayın genel başkanla birlikte çalışmamızın Türk siyasetine katkı yapacağına inanıyorum” dedi.