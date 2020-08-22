Davutoğlu: İçişleri Bakanının kayyum ataması milli iradeye aykırıdır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Van İl Kongresi'nde konuştu.

"Kürt meselesinin esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklandığını" söyleyen Davutoğlu, "Kürtlerin kendisini özgür, eşit ve huzurlu hissetmediği bir Türkiye’de hiçbirimiz huzurlu olamayız" dedi.

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef, bir taraftan PKK terörü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere, Türkiye’ye ve milletimize huzuru, adaleti ve insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördüler. Sandığa karşı dağı koyanlar; siz kime oy verirseniz verin atadıkları bir KCK komiseri ile kendi istediklerini yaptılar. Mevcut iktidar ve ortakları da oyunuzu alamadıklarında sizlere bir kayyum gönderip iradenize el koyuyorlar. Gelecek Partisi KCK düzeninin de Kayyum düzeninin de bitmesi için yola çıkmıştır. İnşaallah Gelecek Partisi olarak Van’da da yerel yönetimi kazandığımızda bu ikili kıskaca son vereceğiz. Gelecek Partili yöneticiler sadece kendilerini seçen halktan talimat alacaklar.

Ayrıca, Gelecek Partisi olarak seçilmiş̧ belediye başkanının ancak mahkeme kararıyla görevden alınabileceğine inanıyoruz. Görevden alınan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanının kayyım ataması da milli iradeye aykırıdır."