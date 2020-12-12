Davutoğlu: Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu parti üyelerine seslendi.

Davutoğlu, partisinin birinci yılını, “Gelecek Partisi’nin cesur ve samimi kadroları bütün bu baskıları göğüsleyerek korku duvarlarını yıkmasaydı bu partilerin kurulmasının önünü açan iklim değişikliği yaşanabilir miydi? Ben bu cesur Gelecek kadroları ile gurur duyuyorum, siz de gurur duyunuz! Ülkemizin her bir köşesindeki sabır ve cesaret abidesi bu kadroları bugün başkentimizden 1. Yıldönümümüz vesilesi ile bir kez daha yürekten selamlıyorum" sözleriyle kutladı.

'Karşımızda ağır bir vesayet rejimi bulunmaktadır'

AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na ilişkin eleştirilerde bulunan Davutoğlu, “Bu koalisyon iktidarı her ne kadar Türkiye’de olsa da artık milletle aynı dünyada yaşamamaktadır” dedi. Davutoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Öncelikle altını açık bir şekilde çizerek ifade edeyim: Karşımızda ağır bir vesayet rejimi bulunmaktadır. Vasisi Bahçeli, rota çizeni Perinçek olan bu vesayet rejiminden Sayın Erdoğan’a sadece sözcülük kalmıştır. Hayaller koalisyonsuz Türkiye, gerçekler meşru bir koalisyonu bile aratan Bahçeli ve Perinçek vesayet rejimidir. Cumhurbaşkanı’nın vasisi gibi konuşan konuşanadır. Bu iktidarın içinde bulunduğu vesayet rejimi dünyası milletin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu dünyadan tamamen kopmuştur.”

'Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler hayaller tam bağımsız Türkiye'

“Yıllarca dış mihrak deyip durup önlerine gelen herkesi dış mihrak uzantısı olarak suçlayıp sonra da küresel siyasi gelişmelere göre bakan değiştiriyoruz, politika değiştiriyoruz, hatta dış mihrak için reform bile yapmayı düşünüyoruz çizgisine gelmişlerdir. Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler bir odaktan başka odağa, bir eksenden başka eksene ne yaptığını bilmez şekilde savrulan Türkiye” diyen Davutoğlu, “Bu millet bu acizliği, bu onursuzluğu hak edecek ne yaptı size?” diye sordu.

'Sayın Erdoğan'ın ülkeyi getirip bıraktığı yer 'acı reçete' yazan bir iktidardır

“Dürüstçe milletle yüzleşip biz batırdık, ülkeyi her anlamda iflasa sürükledik, dış mihraklar da elimize bir reçete verdi, size sunabileceğimiz tek şey işte bu acı reçete desinler” diyerek Erdoğan’a çağrıda bulunan Davutoğlu, “Sayın Erdoğan’ın ülkeyi getirip bıraktığı yer ‘acı reçete’ yazan bir iktidardır” dedi.

AKP’ye Ayhan Sefer Üstün tepkisi

T24’ün aktardığına göre; Davutoğlu sözlerine şöyle sürdürdü:

“Artık minare kılıfa sığmamaktadır. Yıllar sonra hukuk dediniz ertesi gün genel başkan yardımcımız Ayhan Sefer Üstün’ün evini mafya artıkları kurşunladı. Çıkıp bir tek cümle söylediniz mi? Bu ucuz mafya artıklarınızın, ortağınız 28 Şubat artıklarının, çapsız medya silahşörlerinin bizleri korkutabileceğini, sindirebileceğini mi düşünüyorsunuz? Milleti ve bizi bu şekilde susturabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?

İşte yarım yamalak insan hakları dediniz ertesi gün Diyarbakır’da herkesin gözü önünde masum bir Kürt gencini kurşuna dizenler serbest kaldı, bu vahşetin fotoğrafını çeken gazeteciler de 20 yılla yargılanır hale geldi. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi?

'Faizlere karşı çıkan Erdoğan faizleri artıran Erdoğan'a karşı'

İnsan hakları dediniz, ertesi gün Diyarbakır’da yine kelepçe, yine soruşturma, yine 1990’lar manzaraları… Ağzınızdan seneler sonra adalet kelimesi çıktı ertesi gün affedip serbest bıraktığınız bir mafya lideri ortağınızla birlikte ana muhalefet partisi liderini ağza alınmayacak küfürlerle tehdit etti. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi? Faiz artırmanın ekonomiye nasıl zarar vereceğini söylediniz, ertesi gün faizler yüzde 15’e çıkarıldı. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi?

Hangisini savunuyorsunuz? Hangisi Erdoğan hangisi iktidar? Faizlere karşı çıkan Erdoğan faizleri artıran Erdoğan’a karşı. İnsan hakları reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında kimi bulsa hain ve terörist diyerek yargıdan önce hüküm veren Erdoğan… Hukuk reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında bu mafya düzeni devam edecek diyen ortağı. Millet sizin bu ciddiyetsizliğini hak edecek ne yaptı. Bu adımları kim atıyor? Siz mi atıyorsunuz yoksa görünen ve görünmeyen ortaklarınız mı? Biriniz reform diyor diğeriniz statüko. Biriniz hukuk diyor diğeriniz mafya. Biriniz adalet diyor diğeriniz baskı. Bu nasıl bir iktidar fotoğrafı. Biz bu manzarayı iyi biliriz.

'Yeni FETÖ'leri mi esir aldı iktidarı'

Yeni FETÖ’ler mi esir aldı iktidarı. Rotanızı çizdiğini söyleyen Perinçek’e mi teslim oldunuz? Demokrasiye, hukuka, adalete, şeffaflığa müsaade etmeyiz mi diyorlar? Bizimle kurduğun ortaklığın diyeti hukuk devletinden ve adaletten uzak durmak mı diyorlar? Aynı iktidarın içinde birinin yaptığını diğeri yıkıyor.

'Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni'

Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni! Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler Küresel güçlere uygun değişiklikler! Hayaller koalisyonsuz tek başına Erdoğan iktidarı, gerçekler eski Türkiye’nin bütün artıklarının yönettiği bir gizli koalisyon. Sayın Erdoğan millete acı reçete yazmayı bıraksın önce kendisine görünen ve görünmeyen ortaklarının yazdığı acı reçeteyi millete açıklasın.”