Davutoğlu: Erdoğan, Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı

AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Reuters'ın sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, "rasyonel bakışla" bugün bir erken seçimin zor olduğunu belirterek "Tecrübeli bir siyasetçi olarak öğrendim ki siyasetin rasyonelliğinden emin olmayacaksın" dedi. Davutoğlu Erdoğan ve bu koalisyon için 2023'e kadar devam etmek zor. Erdoğan, Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı" dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Rasyonel bakış açısından bugün yasal, prosedürel ve psikolojik olarak bir erken seçim yapmak zor; çünkü sadece Cumhurbaşkanı erken seçime karar verebilir. Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te çoğunluğu var ve elinde de mutlak güç var. Neden böyle bir gücü riske atsın daha iki veya üç senesi varken? Ancak Türkiye’de tecrübeli bir siyasetçi olarak öğrendim ki siyasetin rasyonelliğinden emin olmayacaksın."

"Kasım 2015’te en yüksek oyla kazandım. Parti darbesiyle beni attılar" diyen Davutoğlu Türkiye'de hangi parti bir dönem baskı altında olursa, bir sonraki iktidarın o parti olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Bugün toplumdan, medyadan, siyasetten kime sorarsanız kim daha çok baskı altında, kim medyadan daha çok uzaklaştırılmış diye, hepsi Davutoğlu ve Gelecek Partisi diyecektir. Bütün bu tarihi bilgiler bir sonraki seçimlerde inşallah bizim kazanan parti olacağımızı gösteriyor."

'AB'ye 'masaya oturalım' denmeli'

Davutoğlu Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili ise "Maalesef hükümetimiz Yunanistan ile düzgün bir diplomatik performans sergilemiyor. AB’ye ‘masaya oturalım ve tüm görüşleri paylaşalım’ denmeli. Oturup birbirimizle konuşmamız lazım. Karşı tarafın hatası Türkiye’nin stratejik endişelerini görmezden gelmek. Bizim hatamız ise pozisyonumuzu karşı tarafa anlatacak gerekli diplomatik çabaya göstermeden açıklamak. İki taraftaki bu psikolojik tansiyon bir tıkanıklığa ve riskli askeri karşılaşmaya neden olabilir" dedi.

Davutoğlu "Herkesin kazanması için yeni bir stratejik vizyon gerekiyor. Böyle durumlarda bir tarafın kazandığı diğer tarafın kaybettiği bir örneğe hiç rastlamadım. Doğu Akdeniz’de vaziyet kaybet-kaybet şeklinde. Maalesef Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin temel stratejik gereksinimlerini anlamıyor… Avrupalı liderler Doğu Akdeniz’in Türkiye için hayati stratejik öneme sahip olduğunu anlamalı. Kimse Türkiye’yi köşeye sıkıştıramaz, zorla bir şey yaptıramaz, Türkiye’yi karaya hapsedemez" diye konuştu.