Davutoğlu: Ali Babacan'la birlikte parti kurmak için çok çabaladım

Buket Aydın'ın Haber Global'deki 'Koltuk' programına konuk olan eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ali Babacan ile hangi noktalarda anlaşamadınız?" sorusunu yanıtladı.

"Bunu Ali Babacan'a sormanız lazım. Ben kendisiyle ve oradaki arkadaşların tümüyle tek bir parti olarak çıkmak için çok çaba sarf ettim" diyen Davutoğlu, "Gereken her türlü şeyi de söyledim. Böyle bir birlikteliği arzu etmediklerini söylüyor. Ali Bey tarafından cevaplandırılması daha doğru" ifadesini kullandı.