Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akşener'in ardından şimdi de Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

"İlk olarak dün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i ziyaret ederek hem geniş kapsamlı istişarelerde bulunduk hem de önerimizi kendisiyle paylaştık" diyen Davutoğlu, "Yarın da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek görüşlerimizi paylaşacağız. Buradan başta AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan olmak üzere iktidara da bir kez daha sesleniyorum. Randevu ve görüşme talebimize olumsuz cevap verme tutumunuzu değiştirin" çağrısında bulundu.

AKP'den gelen reform açıklamalarına ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Reform seferberliği, tam demokratik parlamenter sisteme dönmüş, 20. yüzyılın korkularından, tabularından ve zincirlerinden kurtulmuş, insan haklarına tam anlamıyla saygılı bir yeni anayasa ile olur" dedi.