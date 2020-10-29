Davutoğlu AKP'nin oy oranını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ve Elif Doğan Şentürk’ün KRT TV’deki yayınına katıldı.

Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasına yanıt veren Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum gerçek rakam budur yanındakilere inanmasın. Asgari ücrette şu anda Türkiye Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra sondan ikincidir" dedi.

'Daha da vahimi...'

“Sayın Bahçeli askıda ekmek ikram ediyorsa millete, Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü tespiti yanlıştır" diyen Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı tespiti doğruysa o askıda ekmekleri niye israf ediyorsunuz, demek ki milletin ekmeğe ihtiyacı yok. Daha vahimi nedir biliyor musunuz? Bu psikoloji. Otoriter liderlerin psikolojileri böyledir. İçinden çıktığı halkın gerçeğini unutur ve kendi dünyalarında yaşarlar. Herkesi o dünyada yaşıyor görürler" diye konuştu.

"AK Parti'den kaçan oylar ki şu an yüzde 15, 16 civarındadır" iddiasında bulunan Davutoğlu, "49,5'dan 34'lere düştü. Bahçeli, yeni partilerin çıkmasından, özellikle de Gelecek Partisi'nden rahatsız. Bugün askıda ekmeğin bir sorumlusu Erdoğan ise ikinci sorumlusu Bahçeli'dir" dedi.