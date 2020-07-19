Dava falan dinlemediler: Tarihi Bomonti Bira fabrikası rant uğruna yıkıldı!

Diyanet’e devredilen ve yıkılarak yerine mescit, yurt ve otopark yapılması planlanan tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan binalarının, süren davalara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ruhsatıyla yıkımına başlandı.

'Kurban ediliyor'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Atlar, "Diyanet'e devredilen Bomonti Bira Fabrikası'nın binaları süren davalara rağmen Belediye'yi devre dışı bırakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ruhsatıyla yıkılıyor. İstanbul'un bir endüstri mirası daha Siyasal İslamın hegemonya inşasına, beton ve ihale aşkıyla kurban ediliyor" diye belirtti.

1890 yılında Feriköy’de kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binaları 1998 yılında İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu tarafından “korunması gereken kültür varlığı” statüsüne alınarak tescil edilmişti.

İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Hazine Maliyesi’ne ait Bomonti Bira Fabrikası’nın birer parçası olan “Eski Malt Binası”, “Eski Silo”, “Eski Arpa Temizleme Binası” ve “Eski Kazan Dairesi” taşınmazlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisine onay vermişti.