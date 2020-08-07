Datça'da UKKSA sanat festivalinin teması bu yıl 'kadına şiddet' olacak

Muğla Datça Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA), her yıl yaptığı sanat etkinliklerinin bu yıl onuncusunu düzenliyor. Ekinliklerin teması "kadına yönelik şiddet" olarak belirlendi.

UKKSA yaz ayı etkinliklerine 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü düzenleyeceği açılış ve ödül töreniyle başlıyor.

Açılış günü ressam Ertuğrul Ateş kişisel resim sergisi, Funda Tarakçıoğlu kişisel heykel sergisi , Ece Kazan kişisel seramik sergisi ve Yener Pınarbaş kişisel resim sergisi de izleyicileriyle buluşacak.

Marmaris Promenad Orkestrası da açılışta sahne alacak. Yerel kadın örgütleri ise İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep eden canlı performanslar sergileyecek.