Datça'da balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp

Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti yakınlarındaki İskandil Burnu açıklarında, 4,5 metrelik bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı. Denizde kaybolduğu belirtilen Yankı Kocabaş'ı (36) arama çalışması başlatıldı.
Kocabaş, helikopterle havadan, bölgeye sevk edilen dalgıçlar ve sahil güvenlik ekiplerince de denizden aranıyor.
Kurtarılan 3 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.